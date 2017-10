Attentats à Bruxelles: le rapport de la commission d'enquête est approuvé à la quasi-unanimité

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars 2016 à la quasi-unanimité. Seul le PTB s’est abstenu. Le Vlaams Belang et les députés indépendants Vuye et Wouters ont voté contre.

La Chambre a débattu durant tout l’après-midi et le début de la soirée du rapport de 939 pages qui conclut un an et demi de travail.