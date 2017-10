Notre grand sondage à Neupré: objectif majorité absolue pour les libéraux, les habitants donnent leur avis sur la commune (vidéo)

Le scrutin communal d’octobre 2018 ne manquera pas d’intérêt à Neupré, c’est le moins que l’on puisse écrire. Il faut dire que le changement de majorité en juin dernier n’a fait qu’attiser des tensions existantes entre certains partis politiques, notamment entre PS et cdH, qui formaient jusqu’alors la majorité neupréenne. Le grand bénéficiaire fut inévitable le MR, qui était déjà meilleur parti suite aux communales de 2012 – avec le meilleur score personnel pour la tête de liste, Virginie Defrang –, et qui a donc pu intégrer l’exécutif local, en compagnie des socialistes qui ont préféré faire une croix sur le mayorat.

Forts de ce constat et de la conquête du mayorat via Virginie Defrang-Firket, les libéraux abordent ces élections avec une – grosse – ambition. « L’objectif est clairement la majorité absolue », avance d’emblée Virginie Defrang-Firket, bourgmestre et future tête de liste.

