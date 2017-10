Sarahah, l'application qui inquiète les parents débarque en Belgique: une adolescente insultée et encouragée au suicide dans une école de Mouscron

Une adolescente a été la cible de harcèlement violent sur un réseau social . Elle a bien réagi mais que feront d’autres enfants, plus fragiles, quand on les encouragera, comme cela a été le cas avec elle, à se suicider ? Que risquent les harceleurs, même mineurs ?

La victime est une fillette de 13ans. Comme beaucoup d’ados, elle a téléchargé l’application Sarahah. Cette dernière permet d’envoyer des messages anonymes. Sauf que la violence de ceux qu’elle a reçus l’a poussée à se confier à une camarade de classe, qui a alerté l’équipe éducative. « Elle nous a tendu son GSM et nous a dit madame, j’ai reçu ça comme message. » Anne Simon, directrice et Catherine Jaques, éducatrice, ont été choquées. « Il y avait plein de messages répétitifs et réguliers, au moins cinq à six par jour et ça devait déjà durer depuis quelque temps », explique l’éducatrice. « Il y avait des insultes, certains messages à caractère sexuel, des propos poussant au suicide… », précise la directrice.

Des actes virtuels et anonymes qui peuvent avoir de lourdes conséquences dans la réalité. Aussi bien pour la victime que les personnes à l’origine des messages. Le substitut du procureur du roi, Frédéric Bariseau, explique que la plupart des gens n’ont aucune idée des risques qui incombent aux harceleurs, même dans le cas de mineurs.

>Ce que risquent les harceleurs mineurs

>Insultée, encouragée au suicide, la petite a eu le réflexe d’en référer aux adultes. D’autres ne le feront pas

>Quelques conseils pour les parents