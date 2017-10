Tueries du Brabant: les 3 jeunes gens qui ont retrouvé armes et munitions étaient motivés par la prime de 250.000 euros promise par Delhaize

Ce sont trois jeunes hommes entre 18 et 20 ans qui ont découvert des armes et des munitions dans le canal Charleroi-Bruxelles, près de Ronquières. Ils ont d’abord retrouvé une simple balle et ont décidé de poursuivre leurs cherches. Leur motivation : la prime offerte par Delhaize pour faire progresser l’enquête sur les tueries du Brabant.

Le journal Het Laatste Nieuws a recueilli le témoignages de ces jeunes gens, originaires du Pajottenland (Brabant flamand) et qui préfèrent garder l’anonymat.

Les 3 hommes faisaient de la plongée avec un aimant et ont d’abord ramené une balle, le printemps dernier. « Si nous arrivons à trouver une balle, est-ce qu'on n'essaierait pas de retrouver le reste des armes de la bande de Nivelles », a proposé l’un d’eux. Avec une idée derrière la tête : empocher la prime de 250.000 euros annoncée par Delhaize à celui qui aiderait à élucider les tueries du Brabant. "Delhaize promet 250.000 euros depuis des années pour un tuyau sur les auteurs. Nous voulions cet argent! », explique l’un des jeunes hommes.

Même de nuit

Ils avaient choisi l’endroit en fonction de recherches passées par les enquêteurs. Des armes avaient déjà été retrouvées à Ronquières, alors pourquoi pas pousser un peu plus loin, là où le canal n’avait pas encore été passé au peigne fin ?

Dès le premier jour, un revolver a été remonté. C’était assez pour exciter la curiosité des 3 copains. Ils sont retournés encore et encore. "Pendant quatre à cinq heures par jour, parfois. C'est même arrivé qu'on ressorte de l'eau après minuit. En fait, ce n'est pas permis, on le sait. Mais on était tellement braqués là-dessus. C'était pour la bonne cause", dit l’un d’eux. Et la pêche a été fructueuse, comme on le sait maintenant.

« On a fait leur boulot »

Les 3 amis étaient certains que leurs découvertes étaient en rapport avec les tueries. Ils ont gardé le tout chez eux car ils voulaient attendre d’avoir le temps de tout remonter. Car selon eux, d’autres objets se trouveraient toujours dans les eaux du canal. Ce n’est que devant les informations diffusées ces derniers jours qu’ils ont décidé de ne plus attendre et de parler de leur pêche miraculeuse à la police.

Mais les jeunes gens espèrent bien obtenir la récompense qu’ils espéraient depuis le début. "Il y avait des enquêteurs flamands et francophones. Ils étaient contents. Ca leur a semblé très intéressant. Je veux bien le croire: en fait, on a fait leur boulot. On a sondé ce canal des heures et des jours. Ce serait bien qu'on soit quand même dédommagés pour notre travail. Parce que tout ce travail pour rien, ce serait assez décevant", concluent-ils.