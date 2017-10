Mouscron: un spectacle terrifiant proposé depuis leur garage (+vidéo)

N. RZ.

Envie d’assister gratuitement à un sympathique spectacle son et lumière sur le thème d’Halloween ? Il vous suffit de vous rendre chaque soir rue Camille Lemonnier, à Mouscron. Damien et Mick, passionnés d’électronique et de bricolage, ont conçu une séquence de 7 minutes qui ne vous laissera pas de glace…