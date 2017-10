C.P.

Pour Graziella Goret et son papa, qui ont hérité de 50 % d’une maison située rue des Brasseurs à Namur, les problèmes ne sont pas terminés. Un mois après, la maison était toujours squattée et la procédure de succession n’est toujours pas terminée et les problèmes non plus. Tous les objets de valeur ont disparu et la maison a été saccagée.