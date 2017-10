Michel Preud'homme dit finalement non au FC Malines: il ne succédera pas à Yannick Ferrera

Après plusieurs saisons couronnées de succès au FC Bruges, Michel Preud’homme veut continuer de profiter d’une année sabbatique.

Le FC Malines, que MPH a bien connu en tant que joueur pendant la période de gloire du Malinwa, pensait de son côté à l’homme qui a ramené le titre au Standard puis à Bruges pour succéder à Yannick Ferrera, remercié lundi : « Nous avons pris contact avec lui, et il nous a dit qu’il allait réfléchir à la proposition », expliquait jeudi le président du KV Johan Timmermans. « D’ici vendredi midi, il reviendra vers nous et nous dira s’il veut bien négocier, c’est déjà plus que ce à quoi nous nous attendions », avait-il ajouté.

L’ancien gardien des Diables rouges a donc finalement refusé l’offre, malgré l’amour qu’il porte à ce club.

Malines occupe depuis mardi la lanterne rouge de Jupiler Pro League et le fossé entre les joueurs et les fans n’a jamais été aussi grand.