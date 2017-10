Damien Marcq retrouve les Zèbres ce soir avec La Gantoise: "Charleroi a ce supplément d'âme"

Dans la situation délicate qui est la sienne, beaucoup de joueurs auraient décliné toute demande d’interview, préférant se complaire dans un mutisme cachant un mal-être légitime. Transféré contre 2,5 millions d’euros de Charleroi à Gand, l’été dernier, Damien Marcq n’est pas fait de ce bois-là. « Ma situation actuelle est délicate mais il faut savoir faire la balance entre ce que j’ai connu ces trois dernières années à Charleroi et ces trois mois délicats ici, explique-t-il posément. Combien de grands joueurs n’ont pas connu pareille situation et en sont revenus plus forts ? »

Damien, votre début de saison à Gand ne doit pas vous donner satisfaction. A quoi l’attribuez-vous ?

Il y a tout d’abord une concurrence plus accrue, ce qui est logique dans un club qui veut viser haut. Même si ma situation personnelle n’était déjà plus idéale à la fin de la période Vanhaezebrouck, l’enchaînement de coaches n’a pas été délicat à gérer non plus. Surtout qu’il a fallu digérer l’énorme déception de l’élimination précoce en Coupe d’Europe, que personne n’avait vu venir. Avec Vanhaezebrouck, il a fallu que je fasse des choses inhabituelles pour moi, que je prenne un peu plus le jeu à mon compte. Avec Vanderhaeghe, c’est différent. Il réclame un jeu plus direct.

Vous vous sentez sur une voie de garage ?

Non, non. J’ai parlé avec le coach et il m’a reproché certaines choses à l’entraînement, que je m’efforce d’améliorer. Je dois éviter certaines prises de risque inutiles, « purifier » mon jeu ». Désormais, c’est contrôle-passe et on s’arrête là.

