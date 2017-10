Un policier de Seraing arrêté par ses collègues suite à ses agissements suspects avec une bande de cambrioleurs!

Mardi, la police de Seraing/Neupré, en partenariat avec d’autres polices locales ainsi que les unités de la police fédérale et l’armée soit, ont effectué des perquisitions dès 6 heures du matin, dans le quartier du Molinay, à Seraing. Une intervention qui a mobilisé environ 150 personnes.

« Cette opération est intervenue à la suite d’une enquête internationale de plusieurs mois, initiée par le département de la recherche de la police de Seraing-Neupré, explique Yves Hendrix, Chef de corps de la police de Seraing-Neupré dans un communiqué. Cette enquête visait des auteurs qui auraient commis des vols dans les habitations dans plusieurs pays dont la Belgique.

« Dans l’élan de cette enquête, un fonctionnaire de police de Seraing-Neupré, dont les agissements suspects faisaient l’objet d’une étroite surveillance interne, a également été interpellé », poursuit le chef de corps. « Il y a des choses moins difficiles que de devoir procéder à l’interpellation d’un des nôtres, c’est un fait certain. Mais tout en respectant la présomption d’innocence, je rappelle que le métier de policier implique un respect absolu de la déontologie et, bien sûr, de la loi. Il en va de la confiance que les citoyens entretiennent avec leurs forces de police, et aucun manquement ne peut être toléré au sein de la police de Seraing-Neupré. »

Le chef de corps de la zone de police de Seraing-Neupré, Yves Hendrix, le bourgmestre Alain Mathot, ainsi que la bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang-Firket, remercient les policiers de Seraing-Neupré pour la pugnacité et l’efficacité dont ils ont fait preuve durant cette opération de grande ampleur.

