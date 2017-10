« 69 minutes sans chichis » ne sera pas en direct jeudi prochain: une deuxième dans l'histoire de l'émission

Sur le divan face à elle, non pas Johnny Hallyday mais Alex Vizorek. Cette décision de ne pas diffuser l’émission en direct n’est cette fois en rien liée à la personnalité de l’invité. Il s’agit tout simplement de raisons logistiques…et de date. Car le 2 novembre à la RTBF, c’est férié. On travaille donc en équipe réduite à Reyers (et principalement pour les infos). Les équipes dévolues aux émissions de divertissement sont, elles, en congé…