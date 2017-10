Grosse frayeur à Waterloo ce matin: la police fait exploser un colis suspect

Située sur la place Albert Ier, a proximité immédiate de l’église de Waterloo, de l’institut des Sacré-Cœurs et du bar le Touchdown, la mallette en question laissait apparaître des fils et a poussé les démineurs à la faire exploser. Finalement, il s’est avéré que le colis ne comportait au départ aucun danger. « Nous avons pris les mesures d’usages pour ce genre de cas et avons bouclé une grande partie du centre et évacué les personnes proches des lieux, indique le chef de corps de la zone de police de Waterloo, Michel Vandewalle. Il n’y a eu aucun blessé et les barrages ont pu être levés assez rapidement. »

Des faits qui ont marqué les personnes présentes sur place, plusieurs bus scolaires ayant été évacués par les policiers, demandant aux occupants de se mettre à l’abri. Plus de peur que de mal au final, heureusement.