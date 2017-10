Stoumont: mandat d'arrêt confirmé contre un Liégeois qui a tué sa mère

Le cadavre de la victime avait été retrouvé dans un fossé de Stoumont dans la journée de samedi. Le décès remonterait au vendredi 20 octobre. Le fils de la victime, âgé de 31 ans, avait été inculpé de parricide et privé de liberté.

Il a comparu ce vendredi pour la première fois devant la chambre du conseil de Liège où son avocate, Me Florence Gobron, n’a pas sollicité sa remise en liberté en raison de la gravité des faits. La chambre du conseil a donc confirmé le mandat d’arrêt et prolongé la détention de l’inculpé.

Les circonstances de l’acte commis par ce Liégeois de 31 ans restent à préciser. Selon son avocate, cet homme s’entendait bien avec sa mère et ne voulait pas s’en éloigner depuis le décès de son père. L’inculpé a formulé des aveux et collabore à l’enquête. «Mais il n’a pas la parole facile et ne précise par son mobile. Rien n’explique son geste pour l’instant», a précisé l’avocate.