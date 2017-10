La Belgique a officiellement demandé à la France la remise temporaire de Salah Abdeslam pour son procès à Bruxelles

Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015, a été arrêté le 18 mars 2016 à Molenbeek-Saint-Jean. Trois jours auparavant, la police avait tenté de perquisitionner un appartement situé rue du Dries à Forest, qui servait vraisemblablement de planque où se cachaient Salah Abdeslam, Soufien Ayari et un troisième, Mohamed Belkaïd alias «Samir Bouzid».

L’opération a dégénéré en fusillade au cours de laquelle Belkaïd a maintenu les policiers à distance tandis qu’Ayari et Abdeslam prenaient la fuite. Belkaïd a finalement été abattu et Ayari et Abdeslam ont été interceptés trois jours plus tard.