Vincent Kompany de retour à l'entraînement "dans une dizaine de jours", selon Pep Guardiola

Écarté des terrains depuis fin août et la rencontre des Diables rouges face à Gibraltar, Vincent Kompany devrait bientôt retrouver les pelouses anglaises.

Vincent Kompany sera bientôt à nouveau opérationnel. C’est du moins ce qu’a laissé entendre l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement à West Bromwich Albion.

Vincent Kompany est rentré de Barcelone où sa blessure a été examinée par le réputé docteur Ramon Cugat « Il sera en principe de retour à l’entraînement dans une dizaine de jours », a assuré Guardiola. « Il s’agit d’une blessure musculaire et il faut voir comment elle va évoluer… »

L’ex-Anderlechtois n’a plus joué depuis le match des Diables Rouges contre Gibraltar (9-0) le 31 août à Sclessin. Le capitaine et défenseur central de City avait disputé la rencontre dans son intégralité, mais s’était blessé au mollet. Le staff médical du sélectionneur Roberto Martinez l’avait renvoyé chez lui avant les duels en Bosnie (3-4) et contre Chypre (4-0) début octobre.