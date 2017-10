Mehdi Nemmouche transféré à Leuze

Mehdi Nemmouche, qui est l’auteur présumé de l’attentat au Musée juif de Bruxelles, a été transféré jeudi de la prison de Bruges à celle de Leuze-en Hainaut, l’établissement étant adapté pour accueillir ce type de détenus. Le parquet fédéral n’a pas commenté l’information.

La RTBF annonçait en début d’après-midi que Mehdi Nemmouche avait été transféré ce vendredi à la prison de Leuze-en Hainaut, entre Ath et Tournai.

«En fait, le prisonnier a été incarcéré jeudi. Les syndicats n’ont pas été avisés de ce transfert. On ignore d’ailleurs si la direction leuzoise a été informée. Il est régulier que des prisonniers soient transférés sans que nous en soyons avisés. Au sein de la prison de Leuze, il y a un quartier de haute sécurité. Ce type de bâtiment pénitentiaire est donc adapté pour ce genre de détenu. Tout est prévu à ce niveau pour accueillir M. Nemmouche. Concernant son régime, nous suivons les directives de la DGEPI, à savoir la Direction générale des Etablissements pénitentiaires», précisait à Belga vendredi vers 14h30 Grégory Wallez, délégué et permanent syndical de la CGSP pour le secteur des prisons en Wallonie picarde.

Quant aux raisons de ce transfert, le permanent syndical n’a pu nous répondre. On sait que ces derniers mois, l’état de santé du détenu s’était fortement dégradé. Selon ses avocats, «sa vue et son ouïe se seraient gravement détériorées, à cause de ses conditions de détention». D’après la RTBF toutefois, ce transfert n’a pas trait à l’état de santé de Nemmouche au sujet duquel ses avocats s’étaient plaints en septembre, mais à la relation tendue qu’entretenait Nemmouche avec le personnel de la prison de Bruges.

L’attentat au Musée Juif a coûté la vie à quatre personnes. Emanuel (54) et Miriam (53) Riva, un couple de touriste israélien ainsi que Dominique Chabrier (66), une bénévole française du musée, sont décédés sur place tandis qu’Alexandre Strens, un employé du musée, a succombé à ses blessures le 6 juin 2014.

Mehdi Nemmouche, le premier suspect identifié dans ce dossier, a été interpellé à Marseille le 30 mai, une semaine après les faits. Nemmouche était en possession d’armes très similaires à celles utilisées lors de l’attentat, de munitions et d’un drapeau de l’Etat islamique, ainsi qu’une vidéo où un homme affirme hors-champ être l’auteur de l’attentat à Bruxelles, tandis qu’il filme ses armes et ses vêtements. Jusqu’à présent, Nemmouche n’a encore fait aucune déclaration aux enquêteurs belges. Selon ses avocats, il n’existe aucune preuve déterminante à son encontre mais la chambre du conseil comme la chambre des mises en accusations ont à chaque fois prolongé sa détention.

Au fil de ’enquête, deux autres suspects, Nacer Bendrer en Mounir Atallah, ont été placés sous mandat d’arrêt mais ont entretemps été remis en liberté. Un avis de recherche concernant un quatrième suspect potentiel a été diffusé à la mi-janvier 2015. L’homme avait été filmé quelques jours après l’attentat en compagnie de Nemmouche et n’a toujours pas été identifié.