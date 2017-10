Les premiers éleveurs de porcs de Qualité Différenciée par PQA

Porc Qualité Ardennes (PQA), coopérative regroupant 150 producteurs, a annoncé vendredi, en présence de René Collin, ministre wallon de l’agriculture, le lancement dès janvier 2018 du premier groupement d’éleveurs de porcs de Qualité Différenciée en Wallonie. L’objectif de ce groupement sera de servir de courroie de transmission entre producteurs et consommateur.

Créée en 1989 suite à l’association de 14 producteurs, PQA dispose aujourd’hui du savoir-faire de 150 producteurs qui ont développé leurs activités au sein d’une des trois filières (porc plein air, porc bio, porc fermier). Elle souhaite augmenter la rentabilité de ses coopérateurs grâce à la création de ce groupement technique.

« Il permettra l’échange de bonnes pratiques et d’une meilleure communication entre PQA et ses agriculteurs, une communication qui s’est perdue avec le développement de la coopérative et sa professionnalisation en interne », explique Claudine Michel, directrice de PQA.

La création de ce groupement, qui a déjà l’assentiment d’une quarantaine de producteurs, vise également à développer les ventes des agriculteurs et à valoriser leurs installations. Elle rencontre également l’objectif de valoriser les produits et le travail des acteurs de la filière aux yeux d’un grand public qui souhaite savoir ce qui se trouve dans son assiette.

Monsieur Collin a annoncé son soutien à cette création car « économiquement, ce type de produit est porteur et nous devons, au niveau de la Wallonie, accroitre le panier de ces produits différenciés ».

PQA emploie 60 personnes au sein de ses installations de Malmedy. La coopérative est spécialisée dans l’abattage, la transformation et la commercialisation du Porc de Qualité Différenciée.