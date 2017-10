88 agents formés dans onze communes

C. P.

La salle du Conseil Communal de Mouscron était bondée ce jeudi 26 octobre entre 17h et 18h30. Plusieurs personnalités sont venues présenter l’événement « Qualités Communes », pour expliquer que 88 agents de 11 communes différentes seront formés au management socio-économique. Cette formation devrait durer un an et permettre aux agents de trouver une solution aux besoins des citoyens.