Demetrio Scagliola devient rédacteur en chef de Sudpresse

Âgé de 51 ans, le nouveau rédacteur en chef a rejoint Sudpresse en 2001. M. Scagliola a été successivement responsable de la Nouvelle Gazette Charleroi et de l’actualité politique wallonne avant de devenir rédacteur en chef adjoint en 2012.

« Nous voulons renforcer l’ancrage régional, nos produits numériques et notre offre digitale qui vient de dépasser la barre des 3.000 abonnés payants en six mois à peine », affirme-t-il. « Sudpresse veut, bien sûr, rester fort dans l’information exclusive, être un journal indépendant qui donne le ton, soucieux de tirer ses lecteurs vers le haut et de les accompagner dans les changements de nos régions et du monde. Nous continuerons aussi à affirmer l’info sportive, générale et de proximité, renforçant notre présence dans les clubs et auprès des sportifs pratiquants. »

Sudpresse est le pôle régional du groupe Rossel. Il publie chaque jour 14 éditions en Wallonie et à Bruxelles, touchant quotidiennement 656.700 personnes en papier ou en ligne (26 % de parts de marchés).