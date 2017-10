Un Verviétois condamné à deux ans pour le viol d'une gamine de 12 ans

La victime avait porté plainte juste après les faits. Agée de 12 ans, elle était rentrée en contact via Facebook avec le prévenu, qui avait fréquenté quelques années auparavant le même établissement scolaire qu’elle. Ils avaient d’ailleurs échangé de nombreux messages via le réseau social.

Lors de leur deuxième rendez-vous, le prévenu avait emmené sa victime aux étages et l’avait obligée à lui faire une fellation malgré son refus. Il avait également commis des attouchements au niveau de son sexe et de sa poitrine.

Le Verviétois s’était disputé trois mois plus tard avec la mère de la victime dans un commerce du centre-ville et le prévenu avait fini par admettre, à une de ses connaissances, qu’il avait bien abusé de la jeune fille alors qu’il niait farouchement les faits. Il se retranchait derrière le fait que son compte Facebook avait été piraté et qu’il n’était pas l’auteur des faits.

Le tribunal a condamné le prévenu à une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire, le collège d’expert ayant relevé une personnalité narcissique et schizoïde ainsi que des traits psychotiques. Dans ses conclusions, le collège estime une récidive à un niveau moyen à élevé.