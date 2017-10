Meurtre de Louise à Liège – La libération conditionnelle du tueur, Patrick Vanderlinden, est révoquée

Louise L. et Patrick Vanderlinden, inculpé du meurtre.

Louise L., une Française originaire du Mans, avait été découverte morte le lundi 11 octobre dans le kot qu’elle occupait à Liège. Cette étudiante de la faculté vétérinaire de l’ULg avait été étranglée et tuée d’un coup de couteau. Son voisin Patrick Vanderlinden (54 ans) a avoué les faits. Connu de la justice, il avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits de mœurs.

Depuis sa mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP) en 2015, Patrick Vanderlinden avait l’obligation de respecter différentes conditions, parmi lesquelles le respect de la loi pénale. Son implication dans de nouveaux faits avait entraîné sa convocation devant le TAP de Saint-Hubert qui lui avait accordé en 2015 sa libération sous conditions.

La décision prononcée est sans surprise. Lors de sa comparution, Patrick Vanderlinden avait répété être conscient de la gravité des nouveaux faits commis et du fait que sa libération conditionnelle devait être révoquée. « C’est une application juste, rigoureuse et prévisible des règles qui régissent la révocation », a indiqué Me François Dessy.