La victime avait appelé la police le 20 mai 2014 afin que cette dernière vienne la rejoindre à la gare de Verviers. La police y avait trouvé une jeune fille dans un état émotionnel interpellant, portant des vêtements souillés.

Celle-ci avait expliqué avoir fugué de l’hôpital psychiatrique du Petit Bourgogne (Liège) avec son petit-ami huit jours plus tôt et avoir squatté une semaine durant un immeuble à Dison. Elle a ensuite déclaré qu’elle avait fait la rencontre de deux Tchétchènes qui, en compagnie de son petit ami et d’un de leurs copains, avaient décidé d’aller faire un tour en voiture.

Arrivés dans un bois, le petit ami, le copain et un des Tchétchènes avaient quitté le véhicule, le Tchétchène revenant seul après avoir signalé qu’il avait tué les deux autres. En vérité, il les avait laissés poursuivre leur promenade jusqu’à ce qu’ils se fassent arrêter par la police.

Seule avec les deux Tchétchènes, la jeune fille avait été obligée de pratiquer une fellation sur le plus âgé d’entre eux, aujourd’hui poursuivi devant le tribunal, et d’entretenir une relation intime avec le mineur.

Grâce au témoignage du copain, les deux violeurs ont pu être interpellés. Ils ont minimisé les faits, reconnaissant les actes de pénétration mais expliquant que la jeune fille était demanderesse.

Cette thèse ne correspondait pas aux circonstances de dévoilement des faits, à l’état psychologique de la victime dont le récit est jugé crédible.

Le collège d’expert a relevé dans le chef du prévenu le mépris des normes et des règles sociales mais également une addiction à l’alcool et à la drogue ainsi qu’un risque de radicalisation.

Les experts estiment élevé le risque de récidive, raison pour laquelle la peine de trois ans de prison est assortie de conditions.