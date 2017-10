Charleroi - La Gantoise : les Zèbres à la relance contre des Buffalos retrouvés (direct à 20h30)

Les Carolos reçoivent ce soir Gand. Deux équipes affichant des courbes de forme bien opposées. En effet, Charleroi n’arrive plus à retrouver le succès tandis que La Gantoise opère une belle remontée au classement.

Cette treizième journée de Pro League commence par une affiche entre Charleroi et La Gantoise. Deux formations ayant disputé les play-offs 1 la saison dernière, mais qui connaissent un début de championnat pour le moins différent.

Depuis la trêve internationale, les joueurs de Felice Mazzù n’arrivent plus à retrouver la carburation du début de saison qui leur avait valu de signer cinq victoires de rang. En effet, les Zèbres restent sur un piètre bilan de deux points sur neuf. Après deux matches nuls (contre Lokeren et Eupen), ils ont mordu la poussière mardi soir à Ostende (3-0), l’ancienne lanterne rouge du championnat, et sont dorénavant troisièmes.

À Gand, la situation est toute autre. Depuis l’arrivée d’Yves Vanderhaeghe à la tête de l’équipe, les Buffalos revivent. Sur leurs trois derniers matches, ils ont pris sept points, dont trois dernièrement contre Eupen (3-0). Au classement, Gand est toujours douzième, mais se rapproche, en termes de points, du tant convoité top 6.