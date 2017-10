Charleroi - La Gantoise : les Zèbres prennent les commandes grâce à Benavente (LIVE, 1-0)

Cette treizième journée de Pro League commence par une affiche entre Charleroi et La Gantoise. Deux formations ayant disputé les play-offs 1 la saison dernière, mais qui connaissent un début de championnat pour le moins différent.

En confiance sur base de ses derniers résultats (7 points sur 9), La Gantoise prenait directement le match à son compte. A la troisième minute, une faute sur Kubo, accroché dans la surface de réparation, n’était pas sifflée par M. Delferière. Qu’à cela ne tienne, les Buffalos maintenaient leur pressing et mettaient à mal la défense carolorégienne. Le même Kubo se mettait à nouveau en évidence sur une frappe à distance côté droit. Charleroi n’arrivait pas à enchaîner les bonnes passes et, a fortiori, sortir de son camp, tant la domination flandrienne était évidente. Une fois la première demi-heure passée, Charleroi s’octroyait sa première réelle tentative grâce à Lukebakio et parvenait enfin à offrir une réplique valable à son adversaire du jour. Les Zèbres continuaient sur leur lancée et prenaient même les commandes. Benavente, admirablement bien servi par Rezaei, faisait 1-0 avant le repos.

Le onze de Charleroi : Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, N’Ganga, Lukebakio, Ilaimaharitra, Hendrickx, Baby, Benavente, Rezaei.

Le onze de La Gantoise : Kalinic, Gigot, Mitrovic, Yaremchuk, Dejaegere, Asare, Bronn, Marcq, Simon, Kubo, Milicevic.