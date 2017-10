Pro League : après trois matches sans victoire, Charleroi se relance contre La Gantoise (2-1)

Malmenés par les Buffalos en début de partie, les Zèbres sont montés en puissance tout au long du match. Grâce à un doublé de Benavente, Charleroi s’est imposé (2-1) mais s’est aussi et surtout relancé au championnat.

En confiance sur base de ses derniers résultats (7 points sur 9), La Gantoise prenait directement le match à son compte. À la troisième minute, une faute sur Kubo, accroché dans la surface de réparation, n’était pas sifflée par M. Delferière. Qu’à cela ne tienne, les Buffalos maintenaient leur pressing et mettaient à mal la défense carolorégienne. Le même Kubo se mettait à nouveau en évidence sur une frappe à distance côté droit. Charleroi n’arrivait pas à enchaîner les bonnes passes et, a fortiori, sortir de son camp, tant la domination flandrienne était évidente. Une fois la première demi-heure passée, Charleroi s’octroyait sa première réelle tentative grâce à Lukebakio et parvenait enfin à offrir une réplique valable à son adversaire du jour. Les Zèbres continuaient sur leur lancée et prenaient même les commandes. Benavente, admirablement bien servi par Rezaei, faisait 1-0 avant le repos.

Charleroi reprenait comme il avait fini : avec envie et fluidité. Amara Baby se montrait le premier dangereux, mais sa frappe du gauche était trop croisée. Le but du break tombait à l’heure de jeu. Après un superbe travail de Baby côté gauche, Rezaei frappait le poteau droit du but gantois, mais Benavente suivait pour planter le 2-0. Les Gantois ne s’en laissaient pourtant pas compter et réagissaient par l’intermédiaire de Kubo, auteur d’un subtile enroulé du pied droit. 2-1, il restait 25 minutes. Gand poussait de plus en plus fort pour obtenir le point du nul mais buttait contre des Carolos bien regroupés défensivement. Et ce, même si l’arbitre aurait pu, à plus d’une reprise, siffler un penalty en faveur des Buffalos. Notamment sur une faute de main dans le rectangle de Baby dans les arrêts de jeu.

Au classement, Charleroi profite de ce succès pour reprendre la deuxième place du championnat à Saint-Trond.