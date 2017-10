Publifin: voici les montants que doivent rembourser les membres des comités de secteur

Le conseil d’administration de l’intercommunale liégeoise Publifin s’est réuni à 16h ce vendredi. Au menu de ce CA, un point central, puisqu’une décision a été prise concernant le remboursement des membres des fameux comités de secteur, qui ont déclenché le scandale dont on parle tant depuis des mois maintenant. Les 26 membres des comités ont touché, au total, plus d’un million d’euros nets... En exclusivité, nous avons pris connaissance de ce que chacun devra finalement rembourser à Publifin. Voici les montants.

Les 3 présidents des comités : Bougnouch, Megali et Emonts

On y est. Les membres des anciens comités de secteur de Publifin - au cœur du scandale pour avoir touché des rémunérations fixes comprises entre 1.340 et 2.871€ bruts pour grand maximum quatre réunions par an où l’on ne décidait de rien – vont devoir rembourser sur base volontaire. Du moins, une partie de la somme qu’ils ont perçue.

Le conseil d’administration de l’intercommunale liégeoise se réunissait en effet ce vendredi sur le coup de 16h en son siège situé rue Louvrex, à Liège. Avec donc comme point principal l’aspect relatif aux remboursements.

