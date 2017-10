« Évitez le périmètre et laissez passer les services d’urgence » a déclaré la police d’Anvers sur Twitter. Ce vendredi après-midi, une immense bagarre, réunissant plus d’une centaine de personnes a lieu dans le quartier de la Brederodestraat, dans le centre d’Anvers. Selon le journal Het Laatste Nieuwse, des partisans du parti truc PKK auraient provoqué et défié les passagers d’un bus qui traversait ce quartier.

La police tente de garder la situation sous contrôle. Les services de secours se sont déplacés en grand nombre sur les lieux, on annonce plusieurs blessés, dont 5 emmenés à l’hôpital.