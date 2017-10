Expulsé des anciens thermes de Spa, il témoigne: «je vis à la rue»!

Jean-Claude Demarteau a été au centre d’une polémique au conseil communal de Spa. Ce « gardien » des anciens thermes de Spa a été éjecté du bâtiment, dont il occupait l’arrière à la suite de la pose de scellés et d’une descente de la police et de l’inspection du travail, la semaine dernière. Depuis, il est SDF. Il nous livre son témoignage.

La semaine dernière, la police et l’inspection du travail étaient descendues aux anciens thermes de Spa et y avaient fait poser les scellés. Dans le collimateur : la présence d’une personne que la ville avait installée ici comme gardien des lieux. Lequel avait droit de prélever des vieux métaux, tout en évacuant des crasses. Dans des conditions jugées dangereuses, selon une source proche du dossier, citée par Belga. Le dossier s’est invité au conseil communal de Spa, jeudi, à l’occasion d’une question posée par les élus Osons Yves Libert et Luc Peeters.

