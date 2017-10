Provinciale 1: toutes les infos sur les matchs du week-end

Marloie – Nothomb-Post (samedi, 19h)

Marloie : Renard, Claude, Lamote, M. Mahin et Strumans sont blessés. Lamote a repris la course et doit rencontrer le spécialiste pour savoir s’il peut reprendre avec le groupe.

Nothomb-Post : Tiberghien a repris les entraînements mais de manière légère. Il n’est pas encore prêt à reprendre sa place. Depiesse a toujours sa gêne à un genou suite au match contre Meix. Mairlot et Einsh ont repris et seront au poste samedi. Houssa et Parisse ne savent pas se libérer.

Arbitres : O. Prévot, D. Englebert, B. Lannoy.

Arlon – Ethe (samedi, 20h)

Arlon : Renaud Coso est à nouveau disponible. Pour cette rencontre, l’entraîneur, Jean-Yves Chapelle, peut compter sur un groupe qui ne compte aucun blessé et aucun suspendu.

Ethe : Sébastien Bach peut compter sur un groupe au grand complet. « Mais il va y avoir des changements par rapport au match de dimanche dernier face à Marloie. Je vais faire appel à des joueurs de l’équipe B. Cela va peut-être en réveiller d’autres. Je n’ai pas encore de noms. Je me donne encore quelques heures de réflexion. »

Arbitres : M. Collin, T. Muller, G. Hausman.

Erezée – La Roche (samedi, 20h)

Erezée : Théodore revient dans le noyau alors que Böhm est suspendu. Gérard et Tack sont blessés.

La Roche : seul C. Dubois est indisponible. G. Van Geen revient de suspension.

Arbitres : B. Gillet, F. Avdylaj, A. Da Silva.

Champlon – Wellin (dimanche, 15h)

Champlon : Latic est blessé à un genou. Lapraille s’est occasionné une nouvelle déchirure. Kata est suspendu.

Wellin : G. Schroeder est suspendu. M. Lejaxhe, qui suit des cours d’ostéopathe, sera absent. Accidenté, Joosens est out.

Arbitres : A. Dauphin, T. Fivet, J-L. Etienne.

Saint-Léger – Rossignol (dimanche, 15h)

Saint-Léger : Kouayep est suspendu alors que Rocca (pubalgie). L. Collin et Marthe devraient être encore un peu courts ce week-end. Idem pour Boulanger qui a repris le chemin des entraînements cette semaine.

Rossignol : Braux est suspendu, Mohonval est blessé (entorse). Coulibaly et Félix ne se sont pas entraînés cette semaine et sont incertains pour ce week-end.

Arbitres : D. Chauvaux, M. Teixeira Ribeiro, F. Welschen.

Meix-devant-Virton – Oppagne (dim., 16h)

Meix-devant-Virton : les deux blessés de Rossignol seront sans doute absents : Delongueville certainement et Denoncin un peu court. Mais N.Georges et Collette reviennent dans un groupe qui est très étoffé et où Lionel Zanini peut effectuer des choix.

Oppagne : « On vient de subir cinq revers d’affilée alors qu’on est très bien à l’entraînement », constate Eddy Raskin qui ne pourra compter sur J.Paquet, victime d’une entorse face à Champlon.

Arbitres : F.Gérard, N. Holtzheimer, V. Poncelet.

La rencontre entre Chaumont et Libramont se déroulait ce vendredi soir.