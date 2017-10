Didier Swysen

Les contrôles des billets d’avion seront plus sévères pour les passagers qui voyagent dans l’espace Schengen. C’est le ministre de l’Intérieur qui l’annonce et c’est une application très concrète du fameux PNR (Passenger Name Record, soit l’enregistrement des données des passagers), le système qui doit éviter que des voyageurs se déplacent « incognito » en Europe et garantir ainsi davantage la sécurité de tous.