La cour d’assises du Hainaut a rendu son verdict, vendredi soir, dans le cadre du double assassinat d’Hensies perpétré en mai 2014. Fanny Colmant (34 ans) et David Dubois (35 ans) avaient été jetés vivants dans le canal Nimy-Blaton après avoir été séquestrés et torturés chez Cindy Mahieu à Dour, durant plusieurs heures.

Cindy Mahieu (41 ans), dit ma tante, et son compagnon, David Gérard (38 ans), surnommé Popeye, ont écopé de la peine de réclusion criminelle à perpétuité car les jurés et la cour ne leur ont reconnu aucune circonstance atténuante. Ils sont coupables d’un double assassinat, d’une tentative d’assassinat (elle), de torture et de séquestration.

Par contre, les juges en ont retenu des circonstances pour le fils de Cindy Mahieu, Allan Decot (22 ans), son bras armé, et ce dernier écope d’une peine de 35 ans de réclusion criminelle pour le double assassinat, une tentative d’assassinat, un vol avec effraction, torture et séquestration.

Benjamin Wisnieuski (28 ans), dit Pingu, et Cyril Mattucci (30 ans) ont été reconnus coupables des mêmes faits. Pingu écope de 25 ans de réclusion criminelle et Cyril de 20 ans de réclusion criminelle.

Méganne Bougeâtre (26 ans), coupable d’un double assassinat, de torture et de séquestration, écope d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle.

Valentin Devriese (21 ans), coupable de non-assistance à personne en danger, de torture et de séquestration, écope d’une peine de 12 ans de réclusion criminelle.

Enfin, David Berlemont (24 ans), coupable de non-assistance à personne en danger envers Fanny Colmant, de torture et de séquestration, et Frank Doyen, coupable de coups, de torture et de séquestration, écopent tous deux d’une peine de travail, de 300 heures pour David et de 75 heures pour Frank.

C.K