Selon des chiffres « recoupés à très bonnes sources » obtenus par la Libre, une moyenne de 23 départs de pilotes par semaine est enregistrée du côté de la compagnie irlandaise depuis les premières annulations. La cadence s’est accélérée ces derniers jours, avec désormais une moyenne de plus de 15 départs quotidiens.

Contactée par « La Libre », Ryanair dément ces chiffres et affirme avoir recruté 45 nouveaux pilotes cette semaine, pour un total de 950 engagements (de pilotes) cette année. D’après la compagnie, « moins de 100 commandants de bord et moins de 190 copilotes ont quitté Ryanair » depuis janvier dernier.

Différentes sources internes affirment pourtant que la fin d’année s’annonce « très problématique » pour les opérations du transporteur irlandais, vu le peu de temps qu’il lui reste pour former ses nouveaux pilotes. Les mêmes sources disent que de nouvelles suppressions de vols devraient avoir lieu, notamment par manque de commandants de bord. Toujours en interne, certains parlent même d’un « chaos » inévitable aux alentours des vacances de Noël et Nouvel an.