Didier Deschamps à son tour visé par un message de menace de l'État islamique

Après la diffusion d’une image montrant Lionel Messi avec un œil ensanglanté et derrière des barreaux, le groupe terroriste État islamique s’en est pris à Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, dans un nouveau message de menaces.

SITE Intel group, l’observatoire de référence des contenus jihadistes, a relayé vendredi un message de l’organisation terroriste État islamique menaçant directement Didier Deschamps, ancien international français et actuel sélectionneur de l’équipe de France.

Via le même canal qui celui qui avait menacé Lionel Messi et le Mondial russe il y a quelques jours, l’EI qualifie l’ancien joueur de la Juventus d’« ennemi d’Allah ». Dans ce message, on découvre un photomontage de Didier Deschamps menotté, avec la combinaison orange des prisonniers, accompagné d’un djihadiste le menaçant avec un pistolet.