La bande de jeunes filles qui a déjà agressé plusieurs autres jeunes dans les environs de la gare de Bruges, s’est également attaquée à une dame de 38 ans, expliquent nos confrères du Laatste Nieuws ce samedi matin.

La dame originaire de Bredene, près d’Ostende, est depuis deux jours à l’hôpital après une opération du nez suite à une fracture. Dimanche dernier, sa fille était à la fête foraine d’Ostende lorsqu’elle a croisé les fameuses « Zehbi’s » : « Sans aucune raison, le groupe a commencé à la menacer. Elle n’a pas pu partir et, quelques instants plus tard, elle était violemment frappée », explique la mère de la jeune fille de 13 ans à nos confrères. Après avoir pris plusieurs coups violents, l’adolescente a pu prendre la fuite et appeler sa mère.

Lorsque cette dernière est arrivée sur place, elle s’est à son tour retrouvée nez à nez avec les « Zehbi’s » : « Ne te mêles pas de ça », lui ont-elles lâché, avant de la pousser à son tour. Une fois au sol, elle a reçu deux coups de pied au visage, avec, pour conséquence, une fracture du nez. Depuis cet incident, la jeune fille de 13 ans vit dans la peur : « Elle a peur de les recroiser, et pourtant, elle ne sait même pas qui elles sont ».

Quelques heures après les faits, la famille a dû faire face à un nouveau coup dur : le groupe avait tout filmé et a diffusé les films sur Instagram. Ce n’est que depuis les récentes révélations dans la presse concernant les « Zehbi’s » que les parents de la victime ont compris que leur fille avait été attaquée par cette fameuse bande.

La police a confirmé un incident mais se refuse à tout commentaire, hormis qu’une plainte a été déposée contre… la mère, car elle a pris une des filles par les cheveux lors de l’altercation.

Ce jeudi, une fille du groupe avait été interpellée par la police. L’enquête suit son cours.