Samedi, des périodes nuageuses alterneront avec quelques éclaircies. La nébulosité augmentera durant l’après-midi. Quelques faibles pluies seront possibles sur l’ouest et le nord-ouest mais, pour le reste, le temps restera le plus souvent sec, annonce l’IRM.

Il soufflera un vent modéré de secteur ouest, avec des rafales autour de 50 km/h. A la Côte, il fera plus venteux avec des rafales jusque 50 à 60 km/h. Les maxima atteindront 8 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, 13 degrés dans le centre et 14 à 15 degrés en bord de mer.

Samedi soir et durant la nuit, de la pluie pourrait encore tomber. Sur les hauteurs de l’Ardenne, des nuages bas pourront réduire la visibilité, prévient l’IRM. Le vent gagnera encore en intensité avec des rafales jusque 55 à 60 km/h dans l’intérieur des terres et jusque 60 voire 70 km/h à la Côte. Les minima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés sur l’ouest.

Dimanche, le temps restera nuageux et pluvieux, avec quelques éclaircies. Des rafales autour de 50 ou 60 km/h continueront de souffler. Les maxima se situeront entre 10 et 15 degrés.

Lundi, il fera généralement sec avec des maxima proches de 11 degrés. Mardi, de faibles précipitations sont attendues. Mercredi et jeudi, les champs nuageux devraient être abondants, avec toujours un risque de faibles précipitations. Quant à vendredi, cela pourrait être une journée temporairement plus sèche, qui constituerait la transition vers un temps plus variable avec à nouveau des nuits plus fraîches, selon l’IRM.