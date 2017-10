ATP Bâle: David Goffin écarte Sock et retrouve Federer en demies

Troisième tête de série de ce rendez-vous indoor doté de 1.837.425 euros, le Rocourtois a écarté Sock, 5e tête de série, en deux sets: 7-6 (8/6) 6-3, en près d’1h20.

Goffin, récent vainqueur du tournoi ATP 500 de Tokyo (dur/1.563.795 dollars) mais qui avait été éliminé de manière surprenante dès les quarts la semaine dernière à Anvers, des œuvres du jeune Grec Stefanos Tsitsipas, s’offre par la même occasion un beau duel face à Roger Federer. Le Suisse, ancien roi du circuit masculin, est chez lui à Bâle, où il a remporté le trophée à 7 reprises (2006-2008, 2010, 2011, 2014, 2015). Pour se frayer un chemin jusqu’en demies, le numéro 2 mondial, âgé de 36 ans, avait écarté en trois sets, plus tôt dans la journée, le Français Adrian Mannarino (ATP 28/N.7) (4-6, 6-1, 6-3).

Le Bâlois est première tête de série, dans sa ville natale dont le tournoi-phare a une place toute spéciale dans sa carrière. S’il bat Goffin, comme il l’a déjà fait à 5 reprises en 5 confrontations sur le circuit ATP, il accèdera à sa 13e finale au «Swiss Indoors» de Bâle.

L’autre place en finale se jouera entre le grand Argentin Juan Martin del Potro (ATP 19/N.4) et le Croate Marin Cilic (ATP 4/N.2). En-dehors de David Goffin, le dernier carré ne comprend ainsi que d’expérimentés anciens vainqueurs de l’épreuve, puisque Cilic est tenant du titre à Bâle et que Juan Martin del Potro, dont les affrontements avec Federer promettent souvent de belles batailles, s’y était imposé en 2012 et 2013.