L’assurance autonomie, cette cotisation de 50 euros par an que la toute grande majorité des résidents de Wallonie de 26 ans et plus devront verser pour aider les personnes en perte d’autonomie, a été confirmée par le gouvernement MR-cdH via une note de la vice-présidente cdH Alda Greoli.

Le dispositif avait été annoncé par le gouvernement précédent (PS-cdH) pour entrer en vigueur dès cette année, mais il avait buté sur la complexité du système et son caractère forfaitaire. «Tout sera mis en œuvre pour que l’ensemble du dispositif règlementaire soit approuvé par le parlement de Wallonie et le gouvernement wallon pour le 1er janvier 2019 au plus tard», selon la note du nouveau gouvernement MR-cdH.

Une telle assurance existe déjà en Communauté flamande ("zorgverzekering") depuis plusieurs années. En Wallonie, elle sera constituée de deux branches.

La première porte sur l’intervention au domicile: le patient en perte d’autonomie, quel que soit son âge, disposera d’un nombre d’heures de prestations d’aide-ménagère sociale, d’aide familiale ou de garde à domicile, sur base de son niveau de dépendance. Il aura un «compte assurance autonomie» ouvert auprès de l’organisme assureur.

La seconde, pour les plus de 65 ans en perte d’autonomie, ouvre un droit à une allocation forfaitaire, quel que soit le lieu de résidence (domicile, maisons de repos, maisons de repos et de soins, ou institutions pour personnes porteuses d’un handicap). Cette «allocation forfaitaire Autonomie» (AFA) sera aussi conditionnée aux revenus et permettra de soulager les personnes âgées en perte d’autonomie qui bénéficient de revenus limités. Un montant financier leur sera libéré afin de les aider à prendre en charge les frais en maison de repos ou de maintien au domicile. L’AFA correspond actuellement à l’APA (allocation pour l’aide aux personnes âgées).

Les deux branches de l’assurance autonomie pourront être cumulées. «Elles créent ensemble un maillage de protection sociale qui s’accentue au fur et à mesure de l’état de dépendance du bénéficiaire», selon la ministre Greoli (cdH).

Concernant la cotisation, les bénéficiaires de l’intervention majorée ne paieront que 25 euros. Certaines catégories de la population en seront exemptées. Le budget total de l’assurance autonomie sera de quelque 416 millions.