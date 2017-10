"Mariés au premier regard": une nouvelle preuve que les couples qui vont divorcer ne veulent vraiment pas rester ensemble

Car les différents candidats qui se sont dits « oui » durant l’émission sont officiellement mariés. Ils n’ont donc pas le choix et doivent passer par la case divorce. Si l’aventure s’est bien terminée pour Aurélien et Pauline, ce n’est pas le cas des trois autres couples qui ne veulent plus rester ensemble. Et visiblement, ils veulent régler cette situation au plus vite.

Selon nos confrères de l’Avenir, trois requêtes de divorce par consentement mutuel ont en effet été déposées au greffe du tribunal civil… de Nivelles. Ces différentes requêtes proviennent toutes du même notaire bruxellois, et il est fort à parier qu’elles émanent des candidats de l’émission de RTL-TVI.

Mais pourquoi le tribunal civil du Brabant wallon ? Tout simplement parce que, en cas de divorce, le couple (qui n’en sera plus un) peut choisir l’arrondissement judiciaire pour régler la situation. Et à en croire nos confrères, les démarches sont plus rapidement réglées à Nivelles qu’à Bruxelles. La preuve que les couples ne voulaient vraiment, mais alors là vraiment, pas rester ensemble.