Le crédit de Teodorczyk en chute libre avant le match des Mauves à Eupen: quelles alternatives pour le Sporting?

La ligne offensive anderlechtoise demeure le plus gros problème actuel. Avec 17 buts inscrits, les champions en titre ne possèdent que la huitième attaque de D1 et comptent onze buts de moins que Waasland/Beveren, leader de ce classement. La saison passée, Anderlecht avait pourtant bouclé la compétition avec la meilleure division offensive.

Le meilleur artificier de Pro League lors de la défunte campagne, Lukasz Teodorczyk, n’est plus que l’ombre de lui-même. Et ses concurrents ne reçoivent pas assez leur chance. Seul, finalement, Henry Onyekuru, isolé sur son flanc gauche, respecte son tableau de marche. Désormais, Hein Vanhaezebrouck, qui devra composer dans les prochaines semaines, avec la suspension probable du buteur polonais, est confronté à un double dilemme : faut-il maintenir le meilleur buteur 2016-2017 dans le onze de base et qui mettre à sa place ? « Pour le moment, c’est Teo qui est/était le numéro un avec les deux juste derrière. Et une fois, ce sera Harbaoui sur le banc, une fois Beric. Si je crois qu’il faut avoir du monde dans le rectangle, je prendrai probablement Harbaoui. Si je crois qu’on va avoir un match plus difficile, je choisirai sans doute Beric », a tranché Vanhaezebrouck.

