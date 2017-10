Les tensions ont débuté peu avant 17h30, avait précisé la police. « Après qu’un certain nombre de personnes avec des bâtons et des barres, des chaises et des pieds de table, avaient commencé à se bagarrer, 200 à 300 personnes se sont mises à crier et à scander des slogans. Un premier individu a été blessé à ce moment-là, qui a été emmené plus tard en ambulance à l’hôpital », indique la police dans un communiqué.

Les premières équipes de la police sont alors arrivées sur les lieux, tentant de séparer les parties. Comme les esprits ne semblaient pas se calmer, les agents ont fait usage de gaz lacrymogène. Dans le courant de la soirée, la tension est cependant restée palpable dans le quartier, précisent-ils dans la nuit de vendredi à samedi, évoquant « quelques vitrines » de magasin brisées.

Ce samedi, en début d’après-midi, des images de cette impressionnante bagarre sont apparues sur la toile et ont été relayées par VTM. On peut en partie voir des individus se battre avec des bâtons.