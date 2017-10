Verlaine: une voiture sur le toit le long de l'E42

Entre Saint-Georges et Verlaine.

Il était approximativement 6h, ce samedi matin, quand un accident de la route s’est déroulé le long de l’autoroute E42, dans le sens de direction Liège-Namur. Pour une raison encore indéterminée, une voiture est partie en embardée et a fini sa course sur le toit, entre les sorties Saint-Georges et Verlaine.

On déplore une personne blessée.