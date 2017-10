Le bout du monde, c'est aussi au fond de mon jardin… secret!

Les jours raccourcissent, on change d’heure, la Toussaint approche à grand pas… J’ai plus que jamais envie de changer d’air et d’agrandir les horizons de notre petit pays. Ce dimanche, j’invite Alex Vizorek à la Cabane du bout du Monde, c’est un peu mon jardin secret, au cœur du domaine provincial de Chevetogne.

Un endroit qui ressemble, à s’y méprendre, au Québec, avec ses forêts rougies par l’été indien et ce grand lac sur lequel nous n’avons pas pu nous empêcher de pagayer…

Avec @AdrienJoveneau c'est toujours pareil...c'est la dernière fois que je lui dit "oui" à "tu viendrais faire un ptit tournage tranquille?" pic.twitter.com/b46DWjOUAX — Alex Vizorek (@alexvizorek) 23 octobre 2017

Tant que j’ai Alex sous la main (l’eau est trop froide pour qu’il s’évade du canoë), je lui demande d’animer avec moi « Les Trophées des Belges du bout du monde ». Une émission dans laquelle nous mettons en lumière celles et ceux qui font la renommée de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger, en y travaillant et en s’investissant dans des projets novateurs et émergeants. Ces expatriés ont aussi le mérite d’offrir une lueur d’espoir aux jeunes qui se débattent dans l’impasse du sous-emploi en leur montrant des exemples concrets de « success-stories »

Dans le climat anxiogène que l’on connaît pour l’instant, place aux idées nouvelles et à l’enthousiasme contagieux pour construire la planète de demain. Ces « pépites belges « font briller notre royaume partout sur la planète. Elles ont l’audace de réaliser leurs rêves et de monter des projets inspirants dans tous les secteurs de la société. Elles nous montrent qu’un autre monde est possible. Et nous, avec Alex, nous allons vous présenter les trois nominés, choisis par un jury d’experts dans trois catégories : culture et art de vivre – solidarité – innovations (économique et/ou technologique).

Alex n’en démord pas, il veut commencer par la catégorie « Culture et Art de Vivre ». Ses désirs sont des ordres, et je ne serai pas déçu, il y a là de bien jolis projets… Jugez plutôt :

Les nominés de cette catégorie sont donc :

– Amandine Lambert & la compagnie de danse contemporaine « IN N’OUT « à Santiago de Chili (Chili) « Un Art, Une Passion, Un Métier au-delà de la Cordillère des Andes. »

– Vincent Rondia & Imperial Boots à Shanghai (Chine) « Designer de répliques de chaussures Star-Wars dans un but caritatif. »

– Barberine Duvivier & Le Ranch do Novo Mundo à Vidigueira (Portugal) « Le retour à la nature avec des chevaux, au cœur de l’Alantejo »

Une fois le tour du lac terminé, nous sommes allés nous réchauffer avec un feu de bois dans la cabane du bout du monde. La chaleur humaine, c’est aussi la solidarité. Alex la pratique avec son humour, c’est son côté « Robin des Bois ». La solidarité, c’est la 2 ème catégorie de nos Trophées. Ce prix vise à récompenser un projet concret qui participe à la construction d’un monde meilleur et d’une société plus juste.

Les nominés sont :

– Thomas Querton & l’application Atlas à San Francisco (USA) « Un réseau social et une App pour les sportifs. »

– Sandrine Ramboux & l’Ong Jana Impact à Istanbul (Turquie) « Promouvoir l’intégration professionnelle des femmes réfugiées. »

– Nathalie Dupagne & l’ONG 3S à Port Gentil (Gabon) « La promotion des droits en santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et des femmes vulnérables. »

Entre 2 prises, Alex me parle de son actu, son rôle de coiffeur dans le film d’Amanda Sthers. Ses participations aux émissions « Par Jupiter » sur les ondes de France Inter ainsi que « Salut les Terriens » avec Thierry Ardisson sur la chaîne de télévision C8. En parallèle, il vient de publier un livre compilant ses meilleures chroniques : « L’échappé belge ». Avec lui, il y a toujours quelque chose de nouveau. L’innovation, c’est d’ailleurs le thème de la 3 ème catégorie de nos Trophées

Le prix « Innovations » : récompensera une société belge ayant investi à l’étranger pour y créer de l’emploi et/ou de la valeur ajoutée ayant des retombées positives dans le pays où elle est implantée ou une start-up ayant développé un projet technologique novateur visant à l’amélioration du bien-être de l’humanité. Sont nominés :

– Julien Mélot & la mission Surya Namaskar à Bali (Indonésie) « L’éco-odyssée d’un bateau solaire autour de Bali et au-delà. »

– Pascal Miche & le vin Omerto au Domaine de la Vallée du Bras (Québec) « Premier vin de Tomate au monde. »

– Laurent Barbiot & « Allo Irma » à Saint-Martin (France) « Télémédecine après un cyclone aux Antilles. »

Visiblement, les Belges n’ont peut-être pas de pétrole, mais ils ont des idées. Si vous souhaitez défendre celles portées par ces expats qui nous épatent, filez sur www.rtbf.be/tropheesdesbelges et votez pour votre projet préféré. La page de votes restera accessible jusqu’au 15 novembre. Et les lauréats seront dévoilés par Charline Vanhoenacker (j’en profite pour la piquer à Alex) lors d’un brunch auquel vous êtes déjà invités !

Cela se passera au Botanique à Bruxelles, la capitale la plus cosmopolite de la planète. D’ici là, dynamitez vos préjugés avec Alex Vizorek, il sera l’invité de mes Belges du bout du monde ce 29 octobre à 9h10 sur La Première, en radio, et à 14h10 sur la une, en télé. Voilà un dimanche comme je les aime… À tout à l’heure, les amis !