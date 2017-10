Premier League: Manchester United renverse Tottenham sur un assist de Lukaku (1-0, vidéo)

Le duel à distance Harry Kane – Romelu Lukaku n’a pas eu lieu samedi à Old Trafford où Manchester United accueillait les Spurs et ses Belges (Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé, réserviste au coup d’envoi) mais sans son buteur au sang froid, blessé aux ischio-jambiers, à l’occasion du match d’ouverture de la 10e journée du championnat d’Angleterre. Lukaku a amené l’unique goal de la rencontre à la 81e minute, et demeure donc calé dans le sillage de Kane au classement des buteurs (8-7).

On s’attendait à un match plutôt fermé compte tenu des enjeux et des forces en présence. Il l’a effectivement été, en première mi-temps du moins.

Lukaku avait pourtant d’emblée débordé la défense londonienne, mais Hugo Lloris réussit à intercepter son centre à ras de terre destiné à Marcus Rashford. Un tir de ce dernier obligea peu après le gardien des Bleus à se détendre (12e), puis à anticiper devant Rashford, à nouveau lancé par le Diable Rouge (37e).

La prudence était cependant le mot d’ordre des deux côtés, et peu de situations dangereuses, voire aucune, ne pimenta la partie avant le repos (0-0).

C’est un changement effectué par José Mourinho, le deuxième, qui fit pencher la balance de son côté. Anthony Martial, monté à la place de Rashford à la 70e, allait en effet inscrire l’unique but de la rencontre sur un assist de Lukaku 11 minutes plus tard.

Man United sort vainqueur du choc face à Tottenham 1-0 grâce à un but de Martial bien aidé par une déviation splendide de Big Rom ! pic.twitter.com/5fLtLQdYTk — VOOsport (@VOOsport) 28 octobre 2017

Mais malgré l’opposition de Toby Alderweireld qu’il surmonta, il dévia ensuite un long dégagement de son gardien vers Martial, plus prompt que Vertonghen et Eric Dier, qui trompa calmement Lloris du gauche : 1-0, score final !

Ce précieux succès de MU repousse Tottenham à 3 points (23-20), et lui permet de se rapprocher au moins provisoirement à 2 points du leader Manchester City, lequel se déplace à West Bromwich Albion dans l’après-midi…