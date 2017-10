Liège: la sculpture près de la passerelle déjà taguée! (photos)

Les trois pieds ont été griffés avec un couteau en essayant de représenter une sorte de signature. La police a été avertie et la Ville devrait venir les effacer.

On avait connu pareille stupidité au lendemain de l’inauguration de la passerelle. Un jeune désœuvré de Bassenge avait voulu « être le premier » à signer le nouvel ouvrage d’art. Il s’agit vraisemblablement ici de la même démarche.

L’auteur de la passerelle avait été rapidement identifié et convoqué devant le tribunal. Le tag en question avait suscité l’opprobre général et avait été rapidement effacé. Depuis, on n’en a plus connu.

Espérons qu’il en soit de même pour cette nouvelle sculpture.