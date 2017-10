Pro League: Anderlecht se fait peur mais s'impose à Eupen (2-3)

Le Sporting se déplaçait au Kehrweg d’Eupen dans le cadre de la treizième journée de Pro League. Dès le début de la rencontre, Eupen donnait le ton et se procurait déjà une occasion sur une frappe d’Afif. Les Pandas se procuraient trois occasions en dix minutes. Anderlecht restait timide et les actions offensives n’étaient pas concrétisées. Après un quart d’heure de jeu, les Mauves profitaient d’une baisse de régime des locaux pour mettre en place plusieurs offensives. Il fallait attendre un coup-franc d’Adrien Trebel et un but contre son camp de Mbaye Leye pour libérer le Sporting (30e, 0-1). Quelques minutes plus tard, c’est Wagué qui trompait son propre gardien et qui offrait un deuxième but aux visiteurs (33e, 0-2). Eupen s’écroulait, Anderlecht se réveillait et Hanni, d’une demi-volée, donnait un avantage décisif à son équipe avant la mi-temps (41e, 0-3).

La deuxième mi-temps démarrait doucement et les deux équipes n’offraient pas beaucoup de jeu. A l’heure de jeu, c’est Garcia qui, d’une frappe liftée, trouvait la lucarne de Sels (61e, 1-3). Anderlecht, trop confiant, laissait venir Eupen. Les locaux dictaient le jeu mais n’étaient pas chanceux devant le but anderlechtois. Matz Sels devait s’illustrer à plusieurs reprises. Replié dans son camp à cause de la pression des Pandas, Anderlecht ne pouvait que concéder un deuxième but sur une frappe d’Ocansey (90e, 2-3).

Avec cette victoire en déplacement, Anderlecht revient provisoirement à la troisième place du classement en attendant le choc FC Bruges – Saint-Trond dimanche. Eupen tombe à la 15e place et se retrouve à un point de la lanterne rouge.