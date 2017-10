Premier League: Manchester City, avec Kevin De Bruyne, enchaîne une huitième victoire consécutive en championnat

Manchester City s’est imposé (2-3) sur la pelouse de West Bromwich Albion lors de la dixième journée du championnat d’Angleterre. Les ’Citizens’ (28 points) enchaînent ainsi une huitième victoire de rang en championnat et comptent toujours cinq points d’avance sur Manchester United malgré le succès des coéquipiers de Romelu Lukaku ce samedi face à Tottenham (1-0).

Avec un bilan de 9 victoires et 1 match nul en dix journées de championnat, Manchester City marche sur la Premier League. Les ’Citizens’ n’ont plus perdu de point depuis le 21 août dernier face à Everton (1-1). Toutes compétitions confondues, les troupes de Pep Guardiola viennent de remporter 13 victoires consécutives. Ce samedi, Leroy Sane (10e), Fernandinho (15e) et Raheem Sterling (64e) ont permis à leur équipe de repartir à Manchester avec les trois points. Les buts de Jay Rodriguez (13e) et de Matt Phillips (90e+2) n’auront pas suffi à les arrêter. Kevin de Bruyne a joué tout le match tandis que Nacer Chadli est resté sur le banc chez les visités. Vincent Kompany, blessé au mollet, n’était pas sur la feuille de match. WBA est quatorzième (10 points).

Liverpool et Stoke City s’imposent, Crystal Palace arrache le match nul

Liverpool, avec Simon Mignolet dans les cages, l’a emporté (3-0) face à Huddersfield qui alignait une nouvelle fois Laurent Depoitre comme titulaire. Les buteurs sont Daniel Sturridge (50e), Roberto Firmino (58e) et Georginio Wijnaldum (75e). Liverpool est sixième (16 points) tandis qu’Huddersfield reste onzième (12 points).

Stoke City, avec Julien Ngoy sur le banc, a ramené les trois points de son déplacement à Watford (0-1). Malgré la titularisation de Christian Kabasele, l’équipe surprise de ce début de championnat s’est inclinée sur un but de Darren Fletcher (16e). Stoke est treizième (11 points). Watford occupe la septième position (15 points).

Crystal Palace, sans Christian Benteke toujours blessé, a arraché un match nul (2-2) face à West Ham à la 90e+7 grâce à un but de Wilfried Zaha. Toujours lanterne rouge, Crystal Palace compte 4 unités.