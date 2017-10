330 hectares de végétation détruits en Corse, le feu en partie contenu

Le principal foyer, situé sur le flanc ouest et qui a détruit 270 hectares de forêt, est contenu, mais un second foyer qui a parcouru sur le flanc est une soixantaine d’hectares «pose davantage problème», a résumé à l’AFP le directeur adjoint du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Haute-Corse, Jean-Jacques Peraldi.

Les renforts aériens ont cessé leurs largages vers 18H15, selon un photographe de l’AFP sur place.

Deux Canadair sont restés stationnés à Ajaccio, pour intervenir dès l’aube et un dispositif de surveillance est maintenu pour la nuit, selon les secours.

Plus de 150 hommes ont lutté contre le sinistre, dont une colonne de sapeurs-pompiers de l’Hérault venue en prévention en raison du vent violent annoncé, appuyés par deux Tracker et quatre Canadair.

Selon les pompiers, le feu, qui s’est déclaré vendredi après-midi dans des vallées escarpées difficilement accessibles, pourrait durer plusieurs jours.

Les préfectures de la Corse, des Bouches-du-Rhône et du Gard ont alerté sur un risque d’incendie élevé tout le week-end en raison de vents violents dans un contexte de sécheresse persistante.

Dimanche dernier, un incendie a brûlé 1.600 hectares de végétation en Balagne (Haute-Corse) et une vingtaine de départs de feu ont été enregistrés ces derniers jours sur l’île de Beauté.

L’emploi du feu y est strictement interdit jusqu’à dimanche soir pour la Haute-Corse et jusqu’à lundi soir pour la Corse-du-Sud.