Mickaël Tirpan: «Ce match peut nous permettre de grandir»

« On ne peut pas se satisfaire de ce résultat », soufflait le médian. « Malheureusement, on a eu une première période où on encaisse deux buts évitables qui nous font mal. Les deux auto-goals nous coupent les jambes, quand même. On se battait l’un pour l’autre et ces deux buts tombent à un moment où Anderlecht n’était pas dangereux. Tu rentres au vestiaire avec trois buts encaissés, tu es groggy car Anderlecht ne nous faisait pas mal. »

« Anderlecht a souffert »

L’ancien Hurlu tient à penser d’abord au positif car il y en a eu malgré la défaite. « Le plus important à retenir, c’est de voir qu’on s’est battu, qu’Anderlecht a souffert et qu’on a pu imposer notre jeu. Si Eupen joue tout le temps comme ça, on peut faire mal à beaucoup d’équipes », assure-t-il.

Et de conclure : « Ce match est un mal pour un bien. Il peut nous permettre de grandir. Il faut continuer sur cet élan de la deuxième mi-temps. Il n’y a que du positif à retenir d’une telle mi-temps. »