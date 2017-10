Pour une raison inconnue, le système de freinage a failli et le second véhicule a embouti le premier, explique le ministère public du canton de Bâle-Ville. Trois adultes et un enfant étaient assis dans chacune des voitures. Une femme a dû être transportée aux urgences.

L’attraction, dont le parcours est long de 980 mètres et atteint 25 mètres de haut, a été temporairement fermée.

Quelques minutes plus tard, un deuxième incident est venu perturber la soirée, cette fois sur un carrousel, le « Round up Rounder ». Un jeune homme a décidé de quitter la place qu’il occupait sur le manège, en marche. Il a été projeté au sol. Gravement blessé, il a lui aussi été transporté à l’hôpital.

Le ministère public a ouvert une enquête.

La 547e Foire d’automne avait débuté le jour même à Bâle, avec plus de 500 exposants sont présents et 50 attractions foraines. Plus d’un million de visiteurs sont attendus jusqu’au 12 novembre.