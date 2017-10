Avec l’entrée dans la saison froide et le passage à l’heure d’hiver, la question de la visibilité des usagers de la route va se poser avec plus d’acuité encore. Une enquête démontre d’ailleurs que piétons et cyclistes sont particulièrement vulnérables à cette époque de l’année. Il est donc important de se rendre visible.

Par ailleurs, des phares mal réglés risquent aussi d’éblouir les autres automobilistes, sans oublier qu’un mauvais réglage est également une raison d’échec au contrôle technique automobile.