Scandales sexuels: un ministre britannique visé par une enquête

Ce ministre et député conservateur, Mark Garnier, a reconnu dimanche dans le journal The Mail on Sunday avoir affublé sa secrétaire d’un surnom à caractère sexuel et lui avoir donné de l’argent pour acheter deux sex toys, tout en affirmant que « cela ne constituait absolument pas du harcèlement sexuel ».

Une enquête va être menée pour déterminer si le code de conduite ministériel a été violé, a annoncé le ministre de la Santé, Jeremy Hunt, sur BBC 1. Il a ajouté que la Première ministre Theresa May allait écrire au Speaker (président) du Parlement John Bercow à propos d’accusations de harcèlement et d’agressions sexuels visant plusieurs parlementaires.

Selon la presse britannique, au moins quatre députés sont visés par ces accusations qui ont été qualifiées de « profondément préoccupantes » par une porte-parole de la Première ministre. Downing street avait prévenu que des « mesures sérieuses » seraient prises contre des ministres ayant agi de manière inappropriée.

Par ailleurs, l’ancien ministre conservateur Stephen Crabb a reconnu dimanche avoir envoyé des messages « explicites » à une jeune femme de 19 ans qu’il avait reçue pour un entretien d’embauche en 2013. Stephen Crabb avait dû démissionner l’an dernier après un incident du même type.